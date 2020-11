Jakie są różnice w kalendarzach z różnych kultur?

Kalendarze z różnych kultur różnią sie epewnymi aspektami. Możemy wymienić kalendarz gregorianski, który wywodzi się z kalendarza juliańskiego i zaczął on funkcjonować w XVI wieku! Funkcjonje on w większości krajach Europy i jest nam powszechnie znany. Jednak nie jest on popularny na całym świecie! W Chinach przez wiele lat obowiązywał chiński kalendarz księżycowo słoneczny.

Kalendarze z różnych kultur - historia chińskiej kultury

Kalendarze z różnych kultur to na prawdę ciekawe historie! W Chinach do tej pory pozostałością po starym kalendarzy jest Chiński Nowy Rok. Hucznie obchodzone ruchome święto, któreprzpada na koniec stycznia lub początek lutego. Ta barwna tradycja ma dużą symbolikę.

Kalendarze różnych kultur, o których nie wolno zapomieć!

Innymi kalendarzami, które można wymienić to kalendarz żydowski, muzułmański, czy aztecki. Więcej o kalendarzach różnych kultur przeczytasz na naszym blogu Kalendarze CSK! Zapraszamy!